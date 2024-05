Tapfheim

18:00 Uhr

In der Gemeinde Tapfheim wird das Geld knapp

Plus Die Gemeinde Tapfheim steht finanziell zunehmend unter Druck. Die Auswirkungen sind im Haushalt für 2024 zu spüren.

Von Helmut Bissinger

„Noch stehen wir nicht mit dem Rücken zur Wand“, sagt Bürgermeister Marcus Späth. Doch: Die Gemeinde Tapfheim muss in diesem Jahr kleinere Brötchen backen, wie ein Blick auf den nun verabschiedeten Haushalt zeigt. Kurioserweise ist es ein Rekordetat, der in Einnahmen und Ausgaben mit 14,1 Millionen Euro abschließt, aber Leuchtturmprojekte wird es nicht geben. Stattdessen hat die Kommune eine lange Liste von Aufgaben abzuarbeiten, die aber ebenfalls infrastruktureller Art sind.

Es sei unter großen Anstrengungen geglückt, einen „soliden Haushalt“ aufzustellen, so Späth. Man habe aber sehen müssen, dass Kämmerer Franz Meiershofer in den vergangenen Jahren nicht zu Unrecht vor finanziellen Engpässen gewarnt hatte. Die Folge: Wünschenswertes sei hinten anzustellen, fest ins Auge gefasste Maßnahmen seien zu verschieben. Rund 565.000 Euro muss die Kommune an neuen Schulden aufnehmen, sodass sie am Ende des Jahres voraussichtlich mit 2,7 Millionen Euro in der Kreide steht.

