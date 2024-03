Kaffeekonzert in Tapfheim: für die Ohren, den Gaumen und die Herzen

Kaffee und Melodien: ein Genuss für die Sinne mit der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim. Mit dem Nachwuchs ging's los und schon da gab es allerlei zu hören.

Ein vergnüglicher Sonntagnachmittag voller Musik und Genuss erwartete die zahlreichen Besucher des Kaffeekonzerts, veranstaltet von den unterschiedlichen Musikgruppierungen der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim. Die Atmosphäre war locker, fröhlich und musikgeschwängert und die Auswahl aus fast 50 verschiedenen Torten sorgte für das perfekte kulinarische Begleitprogramm.

Den Auftakt in Tönen machte die Jugendkapelle unter der musikalischen Leitung von Angela Pflüger. Mit Begeisterung präsentierten die talentierten Nachwuchsmusikanten ein vielseitiges Repertoire, das vom traditionellen "Mit Blasmusik im Herzen" bis zu modernen Klängen wie "Tarzan" reichte. Das "Phantom der Oper" zog das Publikum in seinen Bann und die "Yellowstone Overture“ entführte die gebannt lauschenden Zuhörerinnen und Zuhörer musikalisch in den bekannten, gleichnamigen amerikanischen Nationalpark.

Nach diesem Start betraten die jüngsten Talente des Vororchesters die Bühne, ebenfalls unter der bewährten Leitung von Dirigentin Angela Pflüger. Der Auftritt begann mit einem gemeinsamen Stück zusammen mit den Blockflötenkindern, die mit ihrer Lehrerin Karin Strobl mutig und teils zum ersten Mal vor Publikum spielten. Der "Rekorder Rock" vereinte die verschiedenen Instrumente zu einem gesamten Wohlklang, bevor die Blockflöten ihr eigenes Repertoire im speziellen Charakter ihrer Instrumente präsentierten. Das Vororchester übernahm dann mit beeindruckenden Darbietungen, wie dem Charthit "Happy" oder dem "Fluch der Karibik", was mit reichlich Applaus belohnt wurde.

Traditionelle Blasmusik mit dem großen Orchester

Nach dieser erfrischenden Darbietung übernahmen schließlich die "alten Hasen" unter der Leitung von Dirigent Simon Keller das musikalische Ruder. Mit dem kraftvollen "Erzherzog-Albrecht-Marsch" eröffneten sie den finalen Abschnitt des Nachmittags und entführten das Publikum damit in die Welt der traditionellen Blasmusik. Klassiker wie der Walzer "Schlittschuhläufer", der "Böhmische Traum" und die mitreißende „Polka mit Herz“ sorgten für begeisterte Gesichter und wippende Füße im Saal.

Mit dem letzten Stück, der schwungvollen "Südböhmischen Polka", schloss die Vereinigte Musikkapelle ihren Auftritt ab. Doch auf die Rufe nach einer Zugabe gingen die Musiker gerne ein und bescherten den Zuhörern noch einmal einen musikalischen Höhepunkt.

Nach einem musikalischen Feuerwerk klang der Nachmittag in geselliger Runde aus. Die Vereinigte Musikkapelle hatte einmal mehr ihre Vielseitigkeit bewiesen und den Zuhörern einen unterhaltsamen und kurzweiligen Konzertnachmittag geboten, der noch lange auf dem Nachhauseweg nachklang. (AZ)