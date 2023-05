Männer parken zeitgleich aus: Unfall

Zwei Autos prallen in Tapfheim zusammen. Es entsteht Blechschaden.

In Tapfheim sind am Mittwoch zwei Autos gegeneinander geprallt. Ein 68-jähriger und ein 23-jähriger Mann parkten nach Angaben der Polizei um 12.15 Uhr aus gegenüberliegenden Parkbuchten aus. In der Folge stießen die beiden Pkw zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4000 Euro, beide Männer blieben unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch