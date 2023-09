Missverständnis: Zwei Männer bedienen sich bei Kleidercontainern

Wohl aus einem Missverständnis heraus haben zwei Männer sich verschiedene Sachen aus einem Kleidercontainer in Tapfheim herausgeholt.

Zeugen haben die Polizei am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr verständigt, weil zwei Männer sich am Kleidercontainer in der Höslerstraße in Tapfheim zu schaffen machten. Die Beamten fanden vor Ort laut Polizeibericht einen 27-Jährigen und einen 19-Jährigen mit insgesamt 14 Kleidungsstücken vor. Offenbar hatten die beiden aus einem afrikanischen Land stammenden Männer angenommen, dass die Entnahme von Klamotten erlaubt sei. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Bewertung liegt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)