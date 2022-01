Tapfheim

vor 19 Min.

Muss der Steg am Tapfheimer Baggersee abgerissen werden?

Plus Der Holzsteg am See in Tapfheim ist bei Badegästen beliebt. Auch die politisch Verantwortlichen wollen ihn gerne behalten. Doch das könnte schwierig werden.

Von Helmut Bissinger

Die Risiken am Baggersee in Tapfheim sollen so weit minimiert werden, dass die Gemeinde bei einem möglichen Unfall nicht in Haftung genommen werden kann. "Wir wollen das Areal sicherer machen", erklärte Bürgermeister Karl Malz nun im Umwelt- und Bauausschuss. Das Gremium hatte sich schon mehrmals mit dem Thema beschäftigt. Einzelne Maßnahmen wie eine bessere Beschilderung oder das Anbringen von Rettungsringen seien bereits umgesetzt worden. Nun aber ging es um den zehn Meter langen Holzsteg hinaus auf den See.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen