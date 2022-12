Rentner überlässt einem Trickbetrüger 800 Euro

Ein Betrüger überrumpelt in Tapfheim auf einem Parkplatz einen Senior. Der hat nun drei billige Jacken.

Seine Gutmütigkeit ist einem Rentner in Tapfheim zum Verhängnis geworden. Er geriet auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an einen dreisten Betrüger und verlor dadurch 800 Euro.

Der Polizei ist folgender Sachverhalt bekannt: Am frühen Dienstagnachmittag sprach der Täter den 82-Jährigen auf dem Gelände an der Höslerstraße an. Der etwa 45-Jährige, der italienischen Akzent sprach, behauptete, der Senior kenne seinen Vater - und kam so ins Gespräch. In dessen Verlauf schenkte der Unbekannte dem 82-Jährigen drei angebliche Lederjacken und verwies darauf, er könne sich die angefallenen Zollgebühren nicht leisten. Deshalb könne er selbst die Jacken auch nicht behalten.

Der Senior hebt 800 Euro von der Bank ab und übergibt das Geld dem Unbekannten

Dann bat der Mann das Opfer eindringlich um 800 Euro in bar, da er kein Geld mehr für Sprit habe und zu Weihnachten nach Hause Richtung Rom fahren wolle. Der Rentner ließ sich darauf ein. Er fuhr zusammen mit dem Unbekannten zu einer Bank, bei welcher der Senior die gewünschte Summe abhob und dem Mann aushändigte. Der verschwand daraufhin.

Die Lederjacken stellten sich als völlig wertlose Imitate heraus. Die Polizei sucht jetzt nach dem Trickbetrüger. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)