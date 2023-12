Unbekannter zerkratzt Auto an Fahrer- und Beifahrerseite

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zwischen Dienstag und Mittwoch etwas bemerkt?

Mutwilliger Zerstörungsdrang hat einen Unbekannten wohl getrieben, als er zwischen Dienstag, 21.40 Uhr, und Mittwoch, 13. Dezember, 9.30 Uhr, ein geparktes Auto absichtlich zerkratzte. Nach Polizeiangaben war der Wagen in Tapfheim in der Gotenstraße geparkt, direkt an der Einfahrt zum Grundstück des Eigentümers. Der Täter beschädigte mithilfe eines spitzen Gegenstands den Lack der Fahrer- und Beifahrertüre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter der Rufnummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)