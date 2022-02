Verkehrskontrolle in Tapfheim: Betrunkener Autofahrer hat über 1,2 Promille

Die Polizei hat es mit einem 60-Jährigen zu tun, der sichtlich nicht mehr fahrtüchtig ist. Auf ihn kommen nun empfindliche Folgen zu.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 9 Uhr stellte die Polizei in Tapfheim einen 60-jährigen Rentner aus dem Landkreis am Steuer eines Autos fest, der sichtlich nicht mehr fähig war, ein Fahrzeug zu lenken. Laut Polizeibericht hatte der Mann eine starke Alkoholfahne, zitterte am ganzen Körper und hatte Probleme, die Fahrertüre zu öffnen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme auf der PI Donauwörth, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folgen für den Rentner. (AZ)