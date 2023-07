Mertinger Voltigierer überzeugen auch über Bayern hinaus

In Schwaben sind die Mertinger Voltigierer ganz vorne dabei. Nun haben sie auch in Mecklenburg-Vorpommern den Landesverband Bayern würdig vertreten.

An sportlichen Höhepunkten mangelte es den Voltigierern aus Mertingen zuletzt nicht. Über 700 Kilometer und mehr als zehn Stunden Fahrtzeit haben sie Ende Juni auf sich genommen, um den Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen, aber auch das eigene Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern zu vertreten. In Redefin ging die Truppe der beiden Trainerinnen Sabine Mayer und Sabine Machura für den Landesverband Bayern an den Start. Der Deutsche Voltigierpokal der L-Gruppen wurde dort ausgetragen. Mayer sagt: "Da war natürlich alles an Emotionen dabei. Wir haben noch nie eine so weite Reise unternommen."

Der Weg begann bereits mehr als einen Monat zuvor. In Dinkelsbühl fand die erste Sichtung für den Deutschen Voltigierpokal der L-Gruppe Anfang Mai statt, bei dem die Mertinger den ersten Platz in der zweiten Abteilung feiern durften. Bei der zweiten Sichtung in Sonnefeld sprang ein dritter Platz heraus. Durch diese Leistungen hatten sich die Votligierer die lange Reise nach Redefin letztlich mehr als verdient.

Ein riesengroßer Erfolg für die Mertinger Voltigierer

Nicht nur die Reise, sondern auch die Kulisse und die Stimmung vor Ort war für die Mertinger eine andere Hausnummer. "Das war natürlich toll, was da los war und für alle eine besondere Erfahrung. Und sowohl unser Pferd, als auch unser Team hat das super gemeistert", lobt Mayer. Schon allein die Qualifikation sei ein riesengroßer Erfolg gewesen, so die Trainerin. Das 16-jährige Pferd Captain Jack Sparrow habe auch die Verfassungsprüfung vor Ort super absolviert und anschließend sei der Wallach durch seine ruhige Art ein wesentlicher Sicherheitsfaktor für die Voltigierer gewesen, erklärt Mayer.

Schließlich ist das Pferd für die Sportlerinnen kein Trainingsgerät, sondern ein Lebewesen, mit dem es zu arbeiten gilt. Schon bei den Qualifikationswettbewerben habe Jack Sparrow unter Beweis gestellt, dass er sich bei solchen Wettbewerben super präsentieren könne, so Mayer. In Redefin hätten die Mertinger zunächst durch Kleinigkeiten etwas weiter hinten gelegen, auch weil die Leistungsdichte sehr eng sei.

Überzeugten mit starker Leistung: die Voltigiererinnen des RFV Donauwörth-Mertingen. Foto: Bernd Thierolf

Am nächsten Tag stand dann die Kür auf dem Programm. Die machte die Trainerin stolz: "Wir wurden von außen super unterstützt und sowohl die Mädels als auch das Pferd haben die beste Leistung gezeigt, die sie je beim Voltigieren gezeigt haben." Am Ende landete das Team im Mittelfeld, allerdings sei das Feld sehr eng zusammengelegen, erklärt Mayer. Daran sei das Team sehr gewachsen. Schon eine Woche zuvor hatte der Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen seinen Titel bei den Schwäbischen Meisterschaften verteidigen können. Die Voltigierer gewannen den L-Cup mit der Wertnote 6,094. Für die letzten Erfolge seien allerdings nicht nur die Sportlerinnen und das Pferd verantwortlich: "Wir haben eine große Unterstützung seitens des Vereins und auch von Helfern rund um unser Team erfahren, ohne die das nicht möglich gewesen wäre."

Das Mertinger Team:

Sina Reichhart, Johanna Sturm, Carolin Siegl, Jessica Käser, Laura Merktle, Nadine Stachl, Rosalie Korbelka

Pferd: Captain Jack Sparrow

Trainerinnen: Sabine Mayer und Sabine Machura

Logenführerin: Sabine Machura