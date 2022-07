Auto prallt bei Wächtering gegen einen Baum: Zwei junge Männer sterben

Auf der Kreisstraße zwischen Bayerdilling und Wallerdorf ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei junge Männer starben.

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße DON 30 zwischen Walldorf und Bayerdilling sind am Sonntagabend zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren ums Leben gekommen.

Wie die Polizei Rain berichtet, war der 19-jährige Fahrer des Kleinwagens gegen 19.40 Uhr mit vier weiteren jungen Männern von Wallerdorf in Richtung Bayerdilling unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve sei der Wagen ins Bankett geraten und ins Schleudern gekommen. Etwa hundert Meter weiter prallte er mit der rechten, hinteren Seite gegen einen Baum, der am Fahrbahnrand stand. Anschließend kam das Auto auf der Straße zum Stehen.

Opfer saßen auf der Rückbank des Kleinwagens

Durch den Aufprall wurden die zwei jungen Männer, die auf der Rücksitzbank saßen, so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starben. Der 19-jährige, dritte Insasse auf der Rückbank wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Ingolstadt geflogen. Der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Donauwörth. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

Bei einem tragischen Unfall auf der Kreisstraße zwischen Wallerdorf und Bayerdilling sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Foto: Schmelcher/Vifogra

Wie die Polizei Rain weiter erklärt, sei vor Ort ermittelt worden, dass der Fahrer wohl einem entgegenkommenden Traktor ausgewichen ist. Noch in der Nacht ermittelte die Polizei einen Landwirt aus dem Landkreis, der tatsächlich mit schwerem Gerät die Landstraße entlanggefahren war. Der 42-Jährige hatte aber von dem Unfall nichts mitbekommen. Derzeit werde noch ermittelt, wie genau die Abläufe waren, die zu dem tragischen Unfall führten.

Die Kreisstraße war bis 2 Uhr nachts für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen vor Ort wurden unter anderem durch eine Staatsanwältin, einen Gutachter und Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unterstützt. Unter der Führung der Feuerwehr Rain war bis spät in die Nacht hinein ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften aus der ganzen Umgebung im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch

Kriseninterventionsteam beim Unfall bei Wächtering im Einsatz

Die Betreuung von Angehörigen und sichtlich betroffenen Ersthelfern übernahm vor Ort das Kriseninterventionsteam, welches ebenfalls mit mehreren Kräften an der Unfallstelle war.

Dem Vernehmen nach soll es sich bei allen Insassen des Kleinwagens um Fußballspieler der zweiten Mannschaft des TSV Rain gehandelt haben, die auf dem Rückweg von einem Spiel waren. Dieses hatte in Pöttmes im benachbarten Landkreis Aichach-Friedberg stattgefunden. (AZ/fene)