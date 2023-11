Wallerstein

11:22 Uhr

Familien-Bäckerei Weißgerber: "Kommt es hart auf hart, helfen alle zusammen"

Plus Drei Generationen arbeiten zusammen in der Bäckerei Weißgerber in Wallerstein. Dabei kann es auch mal laut werden. Vor allem aber geht es herzlich zu.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Als sich Willibald Weißgerber und Friedl Penn-Weißgerber mit ihrer Tochter Kerstin Lasser und Enkelin Lena Scherer an einen Tisch im Cafébereich des Ladens setzen, herrscht reger Betrieb in der Bäckerei Weißgerber. Es ist ein Montag um kurz nach 13 Uhr, in etwa eineinhalb Stunden schließt das Geschäft in der Hauptstraße in Wallerstein. Regelmäßig kommt neue Kundschaft in den Laden, holt sich noch ein schnelles Mittagessen, etwas Süßes für das Nachmittagstief oder einen Laib Brot für den Abend. Zu viert erzählen die derzeitigen, ehemaligen oder zukünftigen Geschäftsführer von dem, was sie alle zusammenschweißt: die Familienbäckerei, die seit etwa 50 Jahren besteht und mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter zählt. Dabei wäre es beinahe nicht so weit gekommen.

Willibald Weißgerber stammt ursprünglich aus der gleichnamigen Bäckerei in Wemding. Allerdings übernahm der ältere Bruder das Geschäft des Vaters. Der Zufall wollte es, dass Weißgerber mit seiner Partnerin in Wallerstein die ehemalige fürstliche Hofbäckerei kaufte. Nach ersten Renovierungsarbeiten und einer neu gebauten Backstube eröffnete die Bäckerei am 1. Juni 1971. Etwa sechs Jahre später riss die Familie, die in einer Wohnung über dem Geschäft wohnte, das Haus komplett ab und baute es neu.

