Lkw-Anhänger gerät auf die Gegenfahrbahn: 55-Jähriger verletzt

In der scharfen Rechtskurve bei Warching auf der Staatsstraße von Monheim in Richtung Blossenau kommt es zu einem Unfall. Ein Mann muss anschließend ins Krankenhaus.

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 53-Jähriger aus einer Riesgemeinde mit seinem Lkw-Gespann laut Polizeibericht auf der Staatsstraße 2214 von Monheim in Richtung Blossenau. Zum selben Zeitpunkt war ein 55-jähriger Nordendorfer mit einer Sattelzugmaschine in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

An der scharfen Rechtskurve bei Warching geriet der Anhänger des 53-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Lkw. Dessen Fahrer wurde unter anderem an Hand und Schulter verletzt. Er wurde in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereite Sattelzugmaschine des Verletzten musste abgeschleppt werden. (AZ)