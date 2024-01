Fahrer weicht Reh aus: Bus stürzt bei Warching Böschung hinab

Nahe dem Monheimer Ortsteil Warching ist am Mittwoch ein spektakulärer Wildunfall passiert. Der Schaden ist hoch, Verletzte gibt es glücklicherweise nicht.

Das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt und schon hat sich ein recht spektakulärer Wildunfall ereignet: Auf der Staatsstraße nahe Warching landete am Mittwoch ein Schul- und Linienbus in einer Böschung.

Wie die Polizei meldet, war ein 65-Jähriger mit dem Bus um 14.20 in Richtung Blossenau unterwegs. In dem Gelenkbus saßen glücklicherweise keine Passagiere mehr, als der Fahrer einem Reh auswich, das über die Straße lief. Der Bus geriet ins Bankett, rutschte nach rechts einen rund drei Meter tiefen Abhang hinab und blieb auf diesem in Schräglage stehen.

Zwei Autokräne sind nötig, um den verunglückten Bus bei Warching zu bergen

An dem Fahrzeug entstand einiger Sachschaden. Der liegt nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei bei etwa 25.000 Euro. Um den Bus zurück auf die Staatsstraße zu holen, waren zwei Autokräne nötig. Für die Dauer der Bergung musste die Straße für circa eine Stunde gesperrt werden. Der 65-Jährige gab gegenüber der Polizei an, unversehrt geblieben zu sein. (AZ)