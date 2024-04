Nur noch ein Pfarrer für über 5000 Katholiken in Wemding und Nordries

Pfarrer Thomas Swat verlässt die Pfarreien Hainsfarth, Megesheim und Schwörsheim. Seine Aufgaben übernimmt Wolfgang Gebert aus Wemding. Dies hat Auswirkungen.

Im katholischen Pfarrverband Wemding-Nordries stehen große Veränderungen an. Der Auslöser dafür ist, dass Pfarrer Thomas Swat, Seelsorger in Hainsfarth, Megesheim und Schwörsheim, zum 1. September nach Wolframs-Eschenbach wechselt. Dies teilt das Bistum Eichstätt mit. Der Weggang des 54-Jährigen hat zur Folge, dass der Wemdinger Pfarrer Wolfgang Gebert als Leiter des Pfarrverbands künftig auch für die Gläubigen in den genannten Orten im Ries direkt zuständig ist.

Swat, der aus Polen stammt, übernahm 2006 die Leitung der Pfarreien Hainsfarth, Megesheim und Schwörsheim. 2008 wurde er in den Klerus des Bistums Eichstätt aufgenommen (inkardiniert). Wolfgang Gebert wurde 2007 zum Priester geweiht. Seit 2011 leitet der 47-Jährige die Pfarrei Wemding, die nach Auskunft von Dekan Konrad Bayerle derzeit 3438 Mitglieder zählt. In den Pfarreien Hainsfarth (aktuell 744), Megesheim (799) und Schwörsheim (267) leben zusammen rund 1800 Katholiken. Damit umfasst der erweiterte Wirkungskreis von Wolfgang Gebert mehr als 5200 Seelen.

Für den Wemdinger Pfarrer kommt die Ernennung nicht überraschend

Im Wemdinger Amtsboten wendet sich Gebert an die Pfarrgemeinde. Er schreibt: "Die Ernennung zum Pfarrer von Hainsfarth, Megesheim und Schwörsheim kommt nicht überraschend. Nach der Gründung des Pfarrverbandes Wemding-Nordries im Jahr 2017 war klar, dass es beim nächsten Pfarrerwechsel dazu kommen wird, dass im ganzen pastoralen Raum nur mehr ein Pfarrer für alle Pfarreien zuständig sein wird."

Nach dem Abschied von Thomas Swat werde somit zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, so Gebert. Generalvikar Michael Alberter habe zugesagt, einen weiteren Pfarrvikar in den Pfarrverband zu entsenden, "der mich zusammen mit Pfarrvikar Rainer Herteis in der Seelsorge unterstützen wird". Gemeindereferentin Claudia Blank werde ebenfalls für alle Orte zuständig sein.

Pfarrer Wolfgang Gebert will Kräfte im Pfarrverband bündeln

Gebert merkt zudem an: "Für mich als Pfarrer, meine pastoralen Mitarbeiter und vor allem für die Gremien wird es viele Veränderungen geben. Wir werden in den nächsten Monaten und sicherlich auch Jahren daran arbeiten, die Gemeinden zu vernetzen, Kräfte zu bündeln und weiterhin Seelsorge und Gottesdienste vor Ort anbieten zu können." Als Pfarrer setze er auf die Unterstützung der Gläubigen "und Ihre Begleitung im Gebet". (AZ, wwi)