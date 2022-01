Wemding/Nördlingen

vor 49 Min.

Drogen in Wohnung: Gericht verurteilt junge Wemdingerin

Plus In Wemding soll eine 19-Jährige mit Rauschgift gehandelt haben. Nun wurde sie vom Jugendgericht in Nördlingen verurteilt.

Von Wolfgang Widemann

Eine junge Frau hat in Wemding nicht nur selbst allerlei Drogen konsumiert, sondern auch mit diesen gehandelt. Zu diesem Schluss ist das Amtsgericht Nördlingen gekommen. Bereits im Sommer 2020 flog die damals 19-Jährige auf, nun musste sie sich vor Jugendrichter Andreas Krug verantworten.

