Solarpark bei Gosheim soll Strom für Druckerei liefern

Druckerei Appl in Wemding wird wohl von Mitte 2024 an mit alternativem Strom beliefert.

Plus Die Planungen für den Solarpark bei der Haunzenmühle gehen voran. Derweil wird bekannt, wer der Hauptabnehmer sein wird. Es ist die Druckerei Appl in Wemding.

Der Solarpark, der in etwa einem Jahr im Bereich der Mühlen bei Gosheim in Betrieb gehen soll, wird den Plänen zufolge einen großen Betrieb in Wemding direkt mit Strom versorgen. Dies wurde nun im Wemdinger Stadtrat bekannt.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage ist - wie gemeldet - nahe der Haunzenmühle geplant. Das Gebiet ist inklusive der ökologischen Ausgleichsflächen rund elf Hektar groß. Fünf Hektar davon gehören der Gemeinde, das übrige Areal ist in Privateigentum. Die Gemeinde und drei Investoren aus Gosheim, Alerheim und Wemding haben inzwischen ein Unternehmen gegründet, das den Solarpark verwirklicht. Die GmbH & Co. KG muss voraussichtlich circa 7,5 Millionen Euro investieren. Der Anteil der Kommune liegt dem Huisheimer Bürgermeister Harald Müller zufolge bei ungefähr 1,2 Millionen Euro.

