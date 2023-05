Wemding

18:30 Uhr

Bei Stromausfall: Stadthalle Wemding wird durch Notstromaggregat zum Zufluchtsort

Plus Die Stadt Wemding ist jetzt ein klein wenig besser auf einen Stromausfall vorbereitet. Der Aufwand für das Notstromaggregat ist recht groß.

Von Wolfgang Widemann

Gut vier Jahre nach dem großen Stromausfall in Wemding ist die Stadt für solche Extremsituationen nun ein kleines bisschen besser gerüstet. In der Stadthalle ist ein Notstromaggregat installiert. Die Kommune gibt dafür nicht nur Geld aus, sondern nimmt auch einige Verpflichtungen auf sich.

Der 27. März 2019 hat das Potenzial, in die Geschichte der Stadt Wemding einzugehen. Durch einen Brand in der Schaltzentrale des Stromversorgers war die Elektrizität für rund sieben Stunden weg. Der Fall war in der jüngeren Vergangenheit in Bayern ziemlich einmalig. Er haftet damit nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt im Gedächtnis, sondern wird auch laut Bürgermeister Martin Drexler inzwischen im ganzen Freistaat als Musterbeispiel für solche Szenarien betrachtet.

