Unfallflucht bei Wemding

In Wemding kam es am Freitag zu einem Unfall, nachdem eine Autofahrerin ein Ausweichmanöver vornehmen musste. Nun wird der flüchtige Verursacher gesucht.

Am Freitag hat sich in Wemding ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer anschließend geflüchtet ist. Gegen 17.15 Uhr kam es an der Engstelle Ludwigsgraben/Weißenbachstraße zu einem Unfall. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Mazda, als ihr ein schwarzer VW entgegenkam. Der fuhr nicht äußerst weit rechts, sodass die Geschädigte ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Außenspiegel und Beifahrertür beschädigt

Dabei beschädigte sie den Außenspiegel und die Beifahrertür ihres Autos, da sie mit einem Metallpfosten kollidierte. Ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gab es nicht, so dass der flüchtige schwarze VW keinen Schaden hat. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70660 entgegen. (AZ)