Zwei Unfallverursacher flüchten in Wemding

Zwei Unfallfluchten untersucht die Polizei in Wemding. Einer der beiden konnte dank einer Zeugin ausfindig gemacht werden, von der anderen gibt es eine Beschreibung.

Zwei Personen haben unabhängig voneinander am Montag und am Dienstag in Wemding einen Unfall verursacht und sind danach einfach davongefahren. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Eine Rollerfahrerin prallte auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsladen in der Bahnhofstraße gegen die Seite eines Wohnmobils, an dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Danach fuhr die Rollerfahrerin davon, konnte aber nicht wissen, dass eine Zeugin den Unfall beobachtet und sich das Nummernschild des Rollers gemerkt hatte. Die Zeugin informierte die PI Donauwörth, die ein Verfahren einleitete.

Unfall in Wemding: Polizei bittet um Hinweise

Der zweite Fall passierte am Dienstag gegen 16.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Valeostraße. Zwei Autos wollten zeitgleich ausparken und stießen dabei laut Polizei rückwärts zusammen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Während eine der Fahrerinnen ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, fuhr ihre Unfallgegnerin davon. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: etwa 75 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, kräftig, kurze Haare. Bei ihrem Auto handelte es sich um einen VW Golf Plus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 entgegen. (AZ)