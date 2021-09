Darf ich fremde Kinder miterziehen?

Plus Wenn sich die Freunde des Kindes daneben benehmen, darf ich dann etwas sagen oder ist das übergriffig? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

Natürlich sind alle Freunde immer willkommen. Aber dürfen sie sich eigentlich auch alles erlauben? Schmatzen, rülpsen, pupsen, rumpöbeln, angeben, Sprüche klopfen und nerven … nur mal so, als kleine Auswahl. Ist Fremderziehen eigentlich erlaubt? Oder ist das eine Grenzüberschreitung?