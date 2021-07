Erziehungskolumne

Mein Kind muss schnell auf die Toilette - aber auf welche?

Plus Wenn die Tochter schnell mal auf die öffentliche Toilette muss - was macht da Papa? Und wie lange darf der Sohn mit Mama gehen? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

Seit neuestem wird ja viel über öffentliche Unisex-Toiletten debattiert. Toiletten, die von allen benutzt werden dürfen. Das könnte auch die Antwort sein für eine immerwährende Frage, die sich vor allem viele Väter stellen. Und die auch von Müttern diskutiert wird. Wohin soll der Vater mit der kleinen Tochter eigentlich gehen, wenn das Kind unterwegs mal muss? Oder die Windel dringend gewechselt werden sollte? Auf die Männertoilette, vorbei an der Reihe von Urinalen, einige davon vielleicht gerade in Benutzung. Oder auf die Frauentoilette, vorbei an einer langen Reihe von missbilligenden oder zumindest erschrockenen Blicken? Was macht denn der hier… Und wie lange darf der kleine Sohn eigentlich mit Mama gehen? Auch so eine Frage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

