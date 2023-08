Liebe und Partnerschaft

Polyamore und offene Beziehungen: "Wir sind wie eine große Familie"

In polyamoren Partnerschaften führen mehrere Personen eine romantische Beziehung. In offenen Beziehungen ist Sex mit anderen Personen erlaubt.

Plus In einer Beziehung Sex mit anderen haben? In polyamoren und offenen Partnerschaften sind mehr als zwei Parteien involviert. Drei Menschen aus der Region sprechen darüber.

Romeo und Julia, Jack und Rose oder Schneewittchen und der Prinz – die Welt der Märchen und Filme zeichnet das Bild der einen wahren, großen Liebe – Betonung auf „einen“. Doch in den vergangenen Jahren haben sich alternative Beziehungsformen etabliert. Besonders junge Menschen gehen polyamore oder offene Beziehungen ein. Während bei polyamoren Konstellationen romantische Beziehungen zu mehreren Personen geführt werden, ist in offenen Beziehungen der Sex mit anderen – ohne tiefe Gefühle – erlaubt. Wie gehen solche Paare mit Eifersucht um? Und ist eine offene Beziehung ein Zeichen der Bindungsunfähigkeit? Wir haben mit drei Menschen aus der Region über ihre Erfahrungen gesprochen.

Ella, 34, aus Schrobenhausen: „Liebe ist keine endliche Ressource“

Liebe ist keine endliche Ressource. Sie ist kein Eimer, der irgendwann leer geschöpft ist. Deshalb können wir unsere Liebe auch an mehrere Menschen verteilen – ohne dass sie von irgendwem „weggenommen“ werden muss. Das ist der Grundgedanke hinter meinem "Poly-Knäuel“, wie ich mein Beziehungsmodell nenne. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet und lebe polyamor und offen. Das bedeutet, dass mein Partner und ich sowohl jeweils eine andere romantische Beziehung führen als auch mit anderen Personen Sex haben dürfen. Seit sechs Jahren bin ich in einer Fernbeziehung mit meinem Freund in Köln, mein Mann hat seit einem Dreivierteljahr eine Freundin. Wir fühlen uns zwar wie eine große Familie, aber die tiefen, romantischen Beziehungen bestehen nur in den Zweierkonstellationen. Unsere zwei Kinder sind damit aufgewachsen, dass ihre Eltern auch eine andere Partnerin beziehungsweise einen Partner haben. Für sie ist das so normal wie eine Beziehung zwischen zwei Frauen oder zwei Männern.

