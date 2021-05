Aislingen

Aislingen will sein Gewerbegebiet neu aufteilen

Plus Die Gewerbeflächen im Norden der Aschberggemeinde sollen neu aufgeteilt werden. Der Rat spricht auch über ein großes Bauprojekt und eine neue Querungshilfe.

Von Christina Brummer

Noch herrscht Brache in der Dr.-Bach-Straße 12 in Aislingen. Doch wenn es nach einem Wertinger Unternehmer geht, soll sich das bald ändern. Die Firma Femo möchte nämlich am Hang in Richtung Sportplatz ein Mehrfamilien- und ein Apartmenthaus errichten.

