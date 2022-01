Unbesetzte Notarztschichten im Kreis Dillingen: „Passt schon“ passt nicht

Plus Im Kreis Dillingen bleiben immer wieder Notarztschichten unbesetzt. Ausbaden muss es am Ende jeder, der schnelle Hilfe oder ein Krankenhausbett benötigt, dies aber nicht bekommt.

Zeit ist Leben. Und das wird riskiert, wenn Rettungskräfte nicht schnell genug zu einem Notfall kommen. Klar ist, dass Rettungsdienste und Notärztinnen und Notärzte am Limit arbeiten. Das hat nicht nur mit Corona zu tun. Schon vor der Pandemie wurde mancherorts im Gesundheitswesen so gearbeitet, dass Beschäftigte wegen Zeit- und Personalmangels mit ihrer Arbeit nicht zufrieden waren, kündigten oder resignierten. Und das betrifft nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Ärztinnen und Ärzte.