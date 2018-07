vor 37 Min.

116 Teilnehmer sind am Start

Tim Rajewski vom TC Mering zählt bei den Jugend-Landkreismeisterschaften in der Klasse M14 sicherlich zu den Favoriten. Am Mittwoch werden die Titelkämpfe eröffnet.

Bei den Jugendkreismeisterschaften in Mering dürfen interessante und spannende Konkurrenzen erwartet werden. Alle nehmen an der Tombola teil.

Von Michael Müller

Ab Mittwoch, 18. Juli, treffen sich die besten Jugend-Tennisspieler des Landkreises Aichach-Friedberg in Mering, um bis zum Finaltag am Sonntag in verschiedenen Altersklassen ihre Meister zu ermitteln.

Die 36. Jugend-Kreismeisterschaften 2018 finden auf der Anlage des TC Mering und den Plätzen der beiden Nachbarvereine TC Kissing und TC Merching statt. Das Organisationsteam kann eine gute Beteiligung vermelden. 39 Mädchen und 77 männliche Jugendliche werden in den Einzelbewerben an den Start gehen. Für die sieben Doppelkonkurrenzen kann noch bis Freitag, 20. Juli, um 18 Uhr nachgemeldet werden.

Insgesamt zwölf Einzelkonkurrenzen werden in den verschiedenen Altersklassen ausgespielt. Spieler aus 19 Vereinen nehmen teil, wobei der TC Mering die meisten Mädchen und Buben ins Rennen schickt. Die „Königsklasse“ Einzel U18 ist mit neun Spielern gut besetzt. Florian Deiml (TC Mering) werden hier die besten Chancen eingeräumt. Aber sein Vereinskamerad Manuel Singer hofft, seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigen zu können. Ebenfalls gute Chancen werden Alexander Leischner vom TC Aichach eingeräumt.

In sämtlichen Altersklassen kann dank der zahlreichen Meldungen ein Wettbewerb ausgetragen werden, wobei das Feld der Knaben U14 am besten besetzt ist. Hier treten insgesamt 27 Kinder an. Gesetzt sind hier neben den Lokalmatadoren vom TC Mering Tim Rajewski und Benedikt Beier sowie Fritz Clauss vom TC Aichach und Christian Becker vom TC Mering.

Erfreulich ist, dass bei den Mädchen auch sechs Konkurrenzen ausgetragen werden können, allerdings durchweg mit weniger Teilnehmern als bei den Jungs. Die Konkurrenz U18 ist mit nur vier Spielerinnen nicht so gut besetzt. Der TC Friedberg schickt mit Laurina Schön, die an Position eins gesetzt ist, eine aussichtsreiche Titelaspirantin ins Rennen. Größte Konkurrentin dürfte Johanna Neiß vom TC Mering sein. Jeder Teilnehmer erhält ein Los für die große Tombola. Die Hauptgewinne werden am Finalsonntag, 22. Juli, ab ca. 18 Uhr im Rahmen der Siegerehrung auf der Anlage des TCM verlost. Spielbeginn am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist um 15 Uhr, samstags und sonntags um 8.30 Uhr. Alle Finalspiele finden in Mering statt, der Eintritt ist frei.

Auslosung für die Einzelkonkurrenzen fand am Montagabend statt. Meldeschluss für das Doppel ist am Freitag, 20. Juli. Über die Spieltermine kann man sich im Internet unter r

www.tc-mering.com/jkm2018

informieren.

