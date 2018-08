vor 51 Min.

37-Jähriger steigt alkoholisiert ins Auto

Der Mann bekommt einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Mit einem Alkoholwert von 0,76 Promille ist am Dienstagabend auf der B300 ein 37-jähriger Friedberger unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Dasing-West kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei fest, dass er alkoholisiert war. Der Mann muss nun ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen, dazu bekommt er einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

