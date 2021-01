14:28 Uhr

39-Jähriger kommt in Dasing ins Rutschen und rammt Straßenschild

Ein 39-Jähriger ist auf schneeglatter Fahrbahn in Dasing unterwegs - laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Die Folge: Er rammt ein Straßenschild.

Ein 39-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter gegen ein Straßenschild gefahren. Was ist passiert? Der Mann bog am Mittwochmorgen von der Ortsverbindungsstraße Neuwirth links in Richtung Gewerbepark Am Birkfeld in Dasing ein.

Unfall in Dasing: Polizei spricht von 5000 Euro Schaden

Aufgrund schneeglatter Fahrbahn und mit laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte der Ford nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Straßenschild und blieb im Graben liegen. Der 39-jährige wurde nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. (pos)

