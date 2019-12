80-Jährige bei Friedberg gestorben: So kann man ältere Fußgänger schützen

Plus Eine Seniorin ist am Sonntag auf der A8 bei Friedberg überfahren worden. Das sagen Polizei und Verkehrswacht nach dem Unfall zu den Gefahren für ältere Fußgänger.

Es war ein schockierender Unfall: Eine 80-Jährige starb am späten Sonntagabend auf der A8 bei der Anschlussstelle Friedberg, nachdem sie die Fahrbahn hatte überqueren wollen. Sind Senioren generell besonders gefährdet? Was können andere Verkehrsteilnehmer beachten und wie sollten sich Bekannte oder Verwandte verhalten? Das sagen Polizei und Kreisverkehrswacht.

Tödlicher Unfall in Friedberg: Senioren sind Risikogruppe

„Nicht umsonst weisen wir Menschen über 65 Jahren gezielt in der Statistik aus“, sagt Maria Enslin vom Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg. Sie seien aus verschiedenen Gründen eine Risikogruppe – vor allem, wenn sie zu Fuß und somit schutzlos unterwegs seien. Enslin sagt: „Wir haben Senioren speziell im Blick, weil sie Dinge oft nicht mehr so gut sehen, hören und einschätzen können.“ Man stelle in der täglichen Arbeit fest, dass ältere Leute dazu neigen, Straßen an gefährlichen Stellen zu überqueren. „Dennoch war das am Sonntag ein absoluter Extremfall.“

Was aber bleibt zu tun, um Kollisionen mit Senioren so weit wie möglich zu verhindern? „Ein wichtiger Punkt ist die Kleidung. Gerade im Winter sollte sie auffällig sein. Eine Warnweste bei Dunkelheit kann helfen“, sagt Enslin. Freunde und Verwandte seien darüber hinaus gefragt, eine Selbsteinschätzung von potenziell gefährdeten Senioren einzuholen, ihnen aber auch die eigene Meinung mitzuteilen. Andere Verkehrsteilnehmer stehen ebenfalls in der Pflicht. In der Straßenverkehrsordnung – Paragraf 3, Absatz 2a – heißt es nämlich: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“ Das Polizeipräsidium Schwaben Nord macht derzeit keine konkreten Angebote zur Schulung der Verkehrssicherheit von Senioren, verweist aber auf die jeweiligen Verkehrswachten.

Kreisverkehrswacht bietet Senioren-Schulungen an

Verantwortlich ist im Landkreis Aichach-Friedberg der Vorsitzende Helmut Beck. „So etwas wie am Sonntag ist nicht in den Griff zu kriegen“, sagt er zwar. Die Kreisverkehrswacht lädt aber immer wieder zu entsprechenden Veranstaltungen für Senioren ein. Dabei informieren Fachleute, oft ehemalige Polizisten, zum Thema. Beck berichtet: „Ich hatte zuletzt erst ältere Bürger hier, um sie dafür zu sensibilisieren, dass sie in verschiedenen Bereichen mit den Jahren nachlassen.“ Mit Erfahrung könne man im Straßenverkehr zwar manches ausgleichen, allerdings sei es wichtig, dass jeder selbstkritisch auf sich und sein Verhalten schaue. Sofern Bedarf bestehe, werde er sich darum bemühen, demnächst wieder eine solche Schulung zu organisieren, sagt Beck. Man sei auch sonst jederzeit offen für Anfragen zur Verkehrssicherheit von Senioren.

„Außerdem ist es auch für die Angehörigen eine Aufgabe, mit älteren Leuten nach Alternativen zu schauen“, meint Beck. Dies könne sich manchmal sehr schwierig gestalten. „Man verliert natürlich ein Stück Lebensqualität dadurch.“

Gutachten soll Tod der 80-Jährigen auf der A8 bei Friedberg klären

Im Fall der bei Friedberg überfahrenen 80-Jährigen soll ein Gutachten die genauen Umstände klären. Sie befand sich am Sonntag offenbar auf dem Heimweg, als sich der tragische Vorfall ereignete. Bislang deutet laut Polizei allerdings nichts darauf hin, dass die Frau durch eine Demenz desorientiert war.