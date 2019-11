09:12 Uhr

80-Jährige missachtet Vorfahrt in Ried: Drei Verletzte

Eine Seniorin hat an der Kreuzung Eismannsberg/Baindlkirch einen 40-Jährigen übersehen. Sie, der Mann und dessen Beifahrer verletzten sich.

An der Kreuzung Eismannsberg/Baindlkirch ist es zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten, den eine 80-Jährige offenbar durch eine Unachtsamkeit auslöste. Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr wollte die Seniorin an der Kreuzung von Eismannberg kommend mit ihrem Opel Corsa nach links in die Staatsstraße 2052 einbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen mit seinem Daimler-Kleintransporter. Die 80-Jährige, der 40-Jährige und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von 53000 Euro. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war einseitig gesperrt. Die Absicherung und Regelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr. (tril)

