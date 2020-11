vor 37 Min.

Abgesperrtes Fahrrad in Friedberg gestohlen

Ein 32-Jähriger stellt am Sonntagmorgen sein Fahrrad in Friedberg ab. Als er abends wiederkommt, erlebt er jedoch eine böse Überraschung.

Ein Unbekannter stahl das Fahrrad eines 32-Jährigen in Friedberg. Der junge Mann hatte das schwarze Herren-Mountainbike am Sonntag gegen 7.30 Uhr am Fahrradabstellplatz an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in der Augsburger Straße abgestellt und abgesperrt.

Fahrraddiebstahl in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Als er gegen 17.30 Uhr an den Pendlerparkplatz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Ghost-Rades, dessen Zeitwert die Polizei auf etwa 900 Euro schätzt. Hinweise auf den Fahrraddieb nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen