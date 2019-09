vor 44 Min.

Abgestellter Audi in Dasing mutwillig beschädigt

Die Polizei meldet: In Dasing wurde der Lack eines Autos zerkratzt.

Unfallflucht in Dasing: Am Parkplatz an der Brandleiten zerkratzte jemand mutwillig ein Auto.

Ein Unbekannter hat in Dasing ein geparktes Auto beschädigt. Der Audi stand am Sonntag zwischen 09.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz An der Brandleiten.

Der Täter zerkratze mutwillig mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der rechten Fahrzeugseite und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen folgen