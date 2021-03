vor 20 Min.

Abstimmung zum Projekt-König: Rieder siegt mit Schnapsgläsern

Die Abstimmung der Friedberger Allgemeinen zum Projekt-König im Lockdown ist beendet. Das sind die Gewinner.

Die Entscheidung ist gefallen: Rupert Reitner aus Ried ist der Projekt-König der Friedberger Allgemeinen. Unsere Redaktion hatte nach dem schönsten, ungewöhnlichsten und kreativsten Corona-Projekt im Lockdown gesucht. Mehr als 30 Leser hatten uns ihr persönliches Corona-Projekt zugeschickt. In einer Internetabstimmung haben Sie nun die Projekt-Könige gewählt. Mit etwas mehr als 1000 Stimmen sicherte sich Rupert Reitner aus Friedberg den Sieg.

Eva Tradt aus Friedberg ist schon rund ein Jahr mit dem Bau eines Puppen- bzw. Miniaturhaus beschäftigt. Bild: Eva Tradt

Er drechselte im Lockdown Schnapsgläser aus Holz für die Böllertruppe und die Aktiven der Schützengesellschaft Ried. Auf Platz zwei landete Eva Tradt aus Friedberg mit ihrem Puppen- bzw. Miniaturhaus mit mehr als 200 Stimmen.

Der dritte Platz geht an Ursula Martin aus Steindorf, die im Lockdown einen Korb aus Brotteig geflochten hat. Sie kam am Ende auf etwas mehr als 100 Stimmen. Die drei Sieger der Abstimmung erhalten City-Gutscheine zum Einkaufen in Friedberg. (AZ)

Ursula Martin aus Steindorf hat im Lockdown einen Korb aus Brotteig geflochten. Bild: Ursula Martin





