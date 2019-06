vor 3 Min.

Afghanischer Musiker beim Freundschaftsfest

Religionen feiern in Friedberg am 28. und 29. Juni mit Konzert und Büfett

In seiner Heimat Afghanistan ist Farhad Jooyenda eine Berühmtheit und auch bei uns hat er sich bereits einen Namen gemacht. Der Singer-Songwriter mit der zarten und zugleich kraftvollen Stimme erzählt in seinen Liedern vom Leben. Schonungslos spricht er die Realität in seiner Heimat an. Das ist auch der Grund, warum der 38-jährige Musiker fliehen musste. Zu viele Menschen in Afghanistan hörten seine Kritik, Jooyenda war seines Lebens dort nicht mehr sicher.

Über Umwege kam er nach Augsburg. Mit vier anderen Männern wurde er in der Asylunterkunft in der Proviantbachstraße untergebracht. Es war keine einfache Zeit für ihn, aber wenigstens war er in Sicherheit. Neben seiner Familie fehlte ihm am meisten die Möglichkeit, Musik zu machen. Durch einen glücklichen Zufall geriet er an das Grandhotel Cosmopolis, in dem er ein Atelier bekam und wieder Musik machen konnte. Und, für Jooyenda genauso wichtig, hier fand er wieder Freunde. Er konnte Fuß fassen in seiner neuen Heimat Augsburg und in der Musikszene.

Am Freitag, 28. Juni, ist Farhad Jooyenda im Rahmen des siebten Friedberger Freundschaftstags ab 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakob zu hören. Er wird auch dort von seinem Leben singen, seinen Träumen und seiner alten und seiner neuen Heimat. An diesem Abend spricht auch Pater Markus Hau, der ehemalige Friedberger Stadtpfarrer, der heute das Missionssekretariat der Pallottiner leitet und dort deren Entwicklungshilfe weltweit koordiniert, von seinen internationalen Erfahrungen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Am Samstag, 29. Juni, findet das Freundschaftsfest rund um das Pfarrzentrum von 14 bis 18 Uhr statt. Zu buntem Programm und Mitbringbuffet laden die Stadt Friedberg sowie die evangelische, islamische und katholische Gemeinde ein. (FA)

Themen Folgen