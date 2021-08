Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

15-Minuten-Takt gerettet? Pläne zur Paartalbahn sorgen für Verwirrung

Verwirrung zum künftigen Takt der Paartalbahn zwischen Augsburg und Friedberg stiftet ein Beitrag in der Kundenzeitschrift der Bayerischen Eisenbahngesellschaft.

Plus Die Bayerische Eisenbahngesellschaft verbreitet in ihrer Kundenzeitschrift eine gute Nachricht für Pendler. Experten zeigen sich eher skeptisch.

Von Andreas Alt

Ist der 15-Minuten-Takt auf der Paartalbahn gerettet? So stellt es jedenfalls die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), wie berichtet, in ihrer Kundenzeitschrift dar. Der Grünen-Bundestagskandidat Stefan Lindauer wunderte sich jedoch, dass das nur in einer Ausgabe von Bahnland Bayern, nicht aber offiziell mitgeteilt wurde. Wir haben nachgefragt.

