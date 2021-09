Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Das Krankenhaus Friedberg soll eine Spezialstation für Senioren erhalten

Plus Am Friedberger Krankenhaus soll eine Akut-Geriatrie entstehen. Der Klinik-Chef erklärt, welche Verbesserung in der Versorgung das bedeutet.

Von Ute Krogull

20 Prozent der Landkreis-Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter. Ein Grund für die Kliniken an der Paar, sich Gedanken über die Versorgung dieser Patientengruppe zu machen, die in Zukunft noch wachsen wird. Daher entscheidet der Werkausschuss des Kreistages am 22. September, ob am Standort Friedberg eine akutgeriatrische Station eingerichtet wird. Im Vorfeld der Sitzung erläutert Dr. Hubert Mayer, Werkleiter der Kliniken an der Paar, was dieses Konzept bedeutet.

