Hier müssen Hunde im Landkreis Aichach-Friedberg an die Leine

Plus Ein Hund ging bei Mering auf einen anderen Hund und dessen Besitzer los. Immer wieder wird nach solchen Vorfällen Leinenpflicht gefordert. Wie gehen Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg damit um?

Leinenzwang, ja oder nein? Diese Diskussion kommt immer wieder auf, wenn ein Hund einen anderes Tier oder einen Menschen beißt, gerade wieder auf einem Feldweg bei Mering. Dort biss ein frei laufender Hund erst einen anderen und dann dessen Besitzer.