Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Zu viele Katzen in Aichach-Friedberg: Tierschützer kommen an ihr Limit

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es so viele Katzen, dass Tierheime und Pflegestellen kaum noch Plätze haben. Hier die Kater Ronaldo und Vincent, die ein neues Zuhause suchen.

Plus So viele streunende Kitten wie heuer gab es im Landkreis Aichach-Friedberg lange nicht mehr. Die Tierheime und Tierschützer sind an ihren Belastungsgrenzen.

Von Edigna Menhard

Ronaldo ist ein Fußballgott, kaum ist ein Ball in der Nähe, springt er mit diesem durch den Raum und spielt seiner Schwester Elfi Pässe zu. Elfi wiederum, eine Schönheit mit grünen Augen, erklimmt gerne schwindelerregende Höhen. Gemütlicher mag es dagegen Vincent. Obwohl er erst im Juni geboren wurde, ist er zu einem großen Kerl herangewachsen, der sich gerne durchkraulen lässt. Die drei Geschwister mit dem schwarzen Fell leben gerade in einem Pflegeplatz, den Sabine Maurus organisiert hat, und warten bis sie ein neues Zuhause finden. Aufgesammelt wurden sie von der Tierschützerin als Kitten, ausgehungert auf einem Feld im Landkreis.

