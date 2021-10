Kissinger Kunstkreis Lechkiesel stellt im Köglturm in Aichach aus

Plus Skulpturen, Gemälde, Fotografien und Objekte zeigt der Kunstkreis Lechkiesel derzeit in Aichach. Die besondere Herausforderung: Die Werke dürfen nur eine Größe von maximal 30 auf 60 cm haben.

Unter dem Motto „Längsformate“ hat der Kissinger Kunstkreis Lechkiesel seine aktuelle Ausstellung eröffnet. 24 Künstlerinnen und Künstler präsentieren noch bis zum 7. November 48 Gemälde, Fotografien und Skulpturen in dem schmalen Köglturm in Aichach. „Dieser kleine schmucke Turm mit seinen drei Ebenen kommt dem Längsformat entgegen. Und die Kombination aus historischer Aura und Kunst vermittelt eine ganz besondere, fast andächtige Stimmung“, sagte Lechkiesel-Vorsitzenden Gernot Kragl auf der Vernissage zur Begrüßung. Er freute sich, dass rund 50 interessierte Gäste sowie Künstlerinnen und Künstler gekommen waren.