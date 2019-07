vor 53 Min.

Anwohner beim Friedberger Altstadtfest: Eintauchen oder AC/DC hören

Er Oberzöllner, sie bei den Kräuterweibern: Thomas und Veronika Günther bringen sich beim Friedberger Altstadtfest aktiv ein und stellen sogar ihr Zuhause für Gäste zur Verfügung. Sie möchten dadurch die Gemeinschaft in Friedberg stärken. Beide haben sich 2007 bei der Friedberger Zeit kennengelernt und am ersten Jahrestag der Begegnung geheiratet.

Manche Anwohner wie Oberzöllner Thomas Günther zelebrieren die Friedberger Zeit in vollen Zügen. Privat- und Geschäftsleute spüren auch negative Auswirkungen.

Von Tom Trilges und Alexandra Sieber

Friedberg Zehn Tage ertönt immer wieder laut „Habe die Ehre!“, Tausende Menschen schlängeln sich durch die engen Straßen der Innenstadt. Das Friedberger Altstadtfest bedeutet alle drei Jahre Ausnahmezustand. Während Besucher sich dem Rummel jederzeit wieder entziehen können, sind Anwohner und Geschäftsleute dauerhaft betroffen. Wie gehen sie damit um?

Zöllner Günther feiert Altstadtfest in Friedberg vor der Haustür

Thomas Günther und seine Frau Veronika wohnen in der Bauernbräustraße. Beide sind aktiv bei der Friedberger Zeit: er als Oberzöllner und sie bei den Kräuterweibern. „Ich hätte es am liebsten noch größer und alle Autos raus aus der Innenstadt“, sagt Thomas Günther. Der Parkplatz vor der eigenen Haustür wird während der Friedberger Zeit umfunktioniert. In der Zöllnerstube begrüßt das Ehepaar jeden Abend Besucher, die einkehren und die Geselligkeit genießen wollen. „Die sitzen oft bis 2 Uhr hier. Ich gehe zwar irgendwann ins Bett, aber rausschmeißen tun wir keinen“, so Veronika Günther.

Sogar Essen vom Gastwirt Koller können die Leute bei den Günthers verzehren. „Wir arbeiten da gut zusammen. Er bringt die Speisen auch hierher. Seine Bedienungen können sich bei uns zwischendurch umziehen oder auf die Toilette gehen“, sagt Oberzöllner Günther. „Wir sind, glaube ich, seine Lieblingsnachbarn“, fügt er schmunzelnd an.

38 Bilder Die schönsten Gewänder bei der Friedberger Zeit 2019 Bild: Alexandra Sieber

Das Ehepaar Günther versteht den Ärger einiger Anwohner nicht: „Erstens weiß man das vorher, auch mit den Einschränkungen beim Verkehr. Außerdem sollte die Gemeinschaft gefördert werden. Da muss man aushalten, dass es nachts lauter ist“, meint Veronika Günther. Persönlich verbinden der gebürtige Baden-Württemberger und die Österreicherin eine ganz besondere Geschichte mit der Friedberger Zeit: Sie lernten sich vor zwölf Jahren beim Fest kennen und heirateten am Jahrestag ihrer Begegnung.

AC/DC statt Friedberger Zeit: Manche Anwohner sind genervt

Karin Richter wohnt in einer Seitenstraße der Bauernbräustraße und ist dadurch jederzeit nah dran am Geschehen des Altstadtfestes. Der Lärmpegel während der Friedberger Zeit sei hoch, sagt sie. „Wir stellen uns darauf ein. Wenn ich mir aber vorstelle, dass manche früh aufstehen müssen, ist das eine Belastung und grenzt an Ruhestörung.“ Ihr Mann Martin ist von der altertümlichen Musik genervt. Er hat eine Methode entwickelt, sie auszublenden. „Wenn ein Frauenchor lauthals Lieder singt, die ich schon als Kind nicht leiden konnte, drehe ich laut AC/DC auf“, sagt Martin Richter.

Friedberger Zeit 2019: Programm, Eintritt, Anfahrt - die Infos

Auch Giancarlo Longo wohnt in der Altstadt. Er hat keine Probleme mit den Begleiterscheinungen der Friedberger Zeit. „Das ist doch eine wunderschöne Sache. Ich freue mich jedes Mal, dass hier so etwas geboten ist.“ Eine andere Friedbergerin schimpft über die Parksituation. Sie wohnt in der Nähe des Wasserturms und sagt: „Ich habe während der Friedberger Zeit Probleme, einen Parkplatz zu finden. Die Besucher parken bei uns bis vor die Haustür.“ Eine weitere Anwohnerin sieht die Situation entspannter. „Es gab Jahre, in denen es schlimmer war. Beim Schlafen machen wir einfach die Fenster zu“, sagt sie.

Geschäftsleute in Friedberg mit Problemen wegen Altstadtfest

Ganz so einfach können die Friedberger Geschäftsleute die Folgen des Altstadtfestes nicht ausblenden. Verkäufer Harald Schuster von Elektro Löw erzählt, dass in dieser Zeit weniger Kunden kommen. „Wer bei uns beispielsweise eine Kaffeemaschine kaufen möchte, der nimmt das Auto. Die Parksituation macht dies jedoch zurzeit nicht möglich“, so Schuster. Das bestätigt ein Mitarbeiter von Farben Glass. Kunden, die mehrere Liter Farbe kaufen, müssen mit dem Auto kommen – und das sei während der Friedberger Zeit nicht machbar.

Die Friedberger Zeit findet nur alle drei Jahre statt und begeistert nicht nur Friedberger, sondern Menschen aus der ganzen Region Augsburg und darüber hinaus. Video: rt1.tv

Norbert Sautter von Optik Sautter bestätigt ebenfalls, dass die Kundenfrequenz während der Friedberger Zeit geringer ist. „Alles ist erschwert und ruhiger“, sagt er. Dennoch nehme er die Unannehmlichkeiten gerne in Kauf, da das Altstadtfest eine Bereicherung für Friedberg sei. Nicht ganz so gelassen sieht man das bei der Firma Autoteile Necker. Das Geschäft hat derzeit Probleme bei der Anlieferung von Waren.

Ärger wegen gesperrter Garage-Ost bei Friedberger Zeit

Aber nicht nur die Läden müssen zur Friedberger Zeit mit Einschränkungen zurechtkommen. Tierarzt Dr. Alan Wilmann hat seine Praxis am Marienplatz und sieht massive Probleme. Im Gegensatz dazu kann sich Dr. Reinhard Geißenberger nicht beschweren: Seine Praxis hat lediglich die Sprechstunde am Dienstag verkürzt, damit sie sich nicht mit dem Altstadtfest überschneidet. „Sonst gab es nur ein Problem bisher, und das waren die Polleranlagen, die bei Veranstaltungen im Schloss auf der Schlossstraße ausgefahren werden. Wir konnten also nicht über die Burgwallstraße heimfahren und auch nicht über die Ludwigsstraße, da dort die Buden stehen“, berichtet Geißenberger. Die Stadt habe jedoch gehandelt und für die Praxis einen Sensor zur Steuerung der Poller besorgt.

Erbost waren mehrere Menschen in der Ludwigstraße über Vorkommnisse am Eröffnungstag des diesjährigen Altstadtfestes, wie Harald Schuster von Elektro Löw erzählt. Er hat als Mitarbeiter einen Dauerparkschein in der Garage Ost. An dem Freitagabend war die Ausfahrt geschlossen. Das sei von der Stadt jedoch nicht im Vorfeld mitgeteilt worden, so Schuster. Dadurch waren er und andere über eine Stunde im Parkhaus „gefangen“. „Zurück in den Laden konnte ich auch nicht, sonst hätte ich Eintritt bezahlen müssen“, sagt der Verkäufer.

