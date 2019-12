09:17 Uhr

Arbeiter stürzt in Friedberg von Maschine: Kopfverletzung

Neue Details zu einem Betriebsunfall in Friedberg: Ein 45-Jähriger ist aus drei Metern Höhe in einen Schacht gestürzt. Er kam in die Augsburger Uniklinik.

Wie wir berichteten, ist ein Arbeiter ist in Friedberg von einer Maschine gefallen und hat sich dabei verletzt. Nun gibt es neue Details. Am Dienstag gegen 10 Uhr ereignete sich der Betriebsunfall auf dem Firmengelände eines metallverarbeitenden Betriebs in der Engelschalkstraße. Der 45-jährige Mann führte in drei Meter Höhe Arbeiten an einer Maschine aus.

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er und fiel in einen Schacht. Der Arbeiter erlitt laut Polizei eine Kopfplatzwunde, Prellungen und brach sich einen Finger. Er kam mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg. (tril)

Themen folgen