vor 17 Min.

Auffahrunfall auf B2 mit Linienbus: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Auf der B2 kurz vor Kissing kann ein Linienbusfahrer am Montagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kracht. Zwei Personen kommen ins Krankenhaus.

Einen Auffahrunfall meldet die Polizei aus Kissing am Montag gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße 2 vor dem Kreisverkehr in Kissing. Unter anderem war ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus beteiligt. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Golf auf der B2 in Richtung Kissing. Kurz vor dem Kreisverkehr in Kissing musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen.

Ein hinter dem Golf-Fahrer fahrender 56-Jähriger mit seinem Mercedes bremste ebenfalls ab. Beide Fahrzeuge standen aufgrund eines Rückstaus zum Kreisverkehr. Ein 32-jähriger Linienbusfahrer bemerkte die Verkehrssituation laut Polizei zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes auf den Golf geschoben.

Auffahrunfall in Kissing: Die Polizei meldet zwei Verletzte

Der Mercedes-Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie der Golf-Fahrer blieben unverletzt. Im Linienbus befanden sich insgesamt vier Fahrgäste. Einer erlitt durch den Verkehrsunfall leichtere Verletzungen.

Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die B2 wurde kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ab ca. 18.20 Uhr konnte wechselseitig der Verkehr um die Unfallstelle geleitet werden. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Kissing. Gegen 19:30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr wurde komplett frei gegeben. Durch die Voll- und Teilsperrung kam es zu erheblichen Rückstauungen. (pos)

