11:04 Uhr

Aufmerksame Zeugen melden Unfallflucht

40-Jähriger fährt beim Rangieren gegen geparktes Autos, inspiziert den Schaden und hat ab.

Am Mittwochabend beobachten zwei Kunden eines Verbrauchermarktes an der Augsburger Straße in Friedberg ein Unfallgeschehen auf dem dortigen Kundenparkplatz und meldeten dies der Friedberger Polizei. Eine Überprüfung durch die verständigten Beamten ergab, dass ein 40-Jähriger mit seinem weißen VW beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen einen dort geparkten Mini gefahren war.

Jetzt bekommt er eine Anzeige

Zwar stieg er nach dem Unfall aus und besichtigte die beiden Autos, fuhr dann aber davon, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens von ca. 1500 Euro zu kümmern. Bei dem Unfall entstand auch an seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

