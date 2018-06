vor 55 Min.

Aufmerksamer Nachbar meldet Betrunkenen bei der Polizei

Bei der Polizeiinspektion in Friedberg meldete sich ein aufmerksamer Nachbar, der einen betrunkenen Autofahrer bemerkt hatte. (Symbolfoto)

Am vergangenen Freitagabend, gegen 23 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in Steindorf, dass ein Pkw mit quietschenden Reifen angefahren kam und der Fahrer, seinem Verhalten nach wohl betrunken, ausstieg und in ein Haus ging. Die verständigte Polizeistreife konnte den Pkw-Fahrer aufgrund der Beschreibung des Zeugen ausfindig machen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert um die 2,5 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

