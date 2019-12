vor 29 Min.

Auto auf dem Parkplatz angefahren

Ein weißer Corsa wurde in Friedberg auf einem Supermarkt-Parkplatz beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr, wurde in Friedberg in der Marquardtstraße auf einem Supermarkt-Parkplatz ein abgestellter Wagen angefahren. Es handelte sich dabei um einen weißen Opel Corsa. Dieser ist hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher ist laut Polizei unbekannt und flüchtig. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden, Tel. 0821/323-1710.

Themen folgen