vor 20 Min.

Auto wird in Derching gegen Zaun gedrückt

Ein 66-Jähriger wird in einen Unfall in Derching verwickelt. Dabei kommt es aber nicht nur zu einem Zusammenstoß.

Einen Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro meldet die Friedberger Polizei aus Friedberg-Derching. Ein 52-Jähriger fuhr am Dienstagmorgen aus einer Firmenzufahrt auf die Siebenbrünnelstraße in Derching. Dabei übersah er einen 66-Jährigen, der mit seinem VW Golf seinerseits auf der Straße unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen.

Unfall in Friedberg-Derching: Zwei Fahrzeuge werden abgeschleppt

Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der Golf noch an den Zaun des Firmengeländes gedrückt wurde. Beide Fahrzeuge mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. (pos)

