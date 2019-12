vor 2 Min.

Autos bremsen AVV-Busse aus

Das kostenlose Schnupper-Angebot in Friedberg bringt trotz Verkehrsproblemen ein Plus von 800 Kunden täglich. Was halten Fahrgäste von den neuen AVV-Linien?

Von Ute Krogull

Vier Tage lang bot der AVV Friedbergs neue Stadtbuslinien kostenlos zum „Schnuppern“ an – mit Erfolg. Wie der Friedberger ÖPNV-Beauftragte Manfred Schnell bilanziert, brachte das Angebot an Werktagen 600 bis 800 zusätzliche Kunden pro Tag, an Sonntag und Heiligabend allerdings weniger. Insgesamt seien es rund 4000 Fahrgäste an vier Tagen gewesen, darunter bei den Ortsfahrten viele Jugendliche und Senioren. Vor allem die neuen Linien auf Friedbergs „Hauptstrecke“ zwischen P+R-Platz und Garage Ost seien gut angenommen worden.

Zu viele oder zu wenige Anbindungen nach Friedberg-Süd?

Allerdings hat Schnell, der an diesen Tagen selber viel unterwegs war, auch Kritik zu hören bekommen - sei es vor Ort, per Mail oder am Telefon. Teilweise sind die Aussagen paradox: So beschweren sich ihm zufolge Anlieger weiterhin darüber, dass es zu viele Fahrten zur Grundschule Süd gebe – Busnutzer dagegen finden, es gebe zu wenig Fahrten nach Süd. Auch eine nicht ausreichende Anbindung nach Ost wird laut Schnell bemängelt.

Weiterhin unklar ist, warum Fahrgäste abends am Marienplatz teils über eine halbe Stunde auf einen Bus zum P+R-Platz warten mussten. Schnell weiß jedoch, dass Falschparker bzw. Verkehr in der westlichen Ludwigstraße die Busse ausbremsten. Insgesamt sei es wegen der Adventszeit auf vielen Linien zu Verspätungen wegen Verkehrsproblemen gekommen.

Schnell hat aber auch Positives zu vermelden, nämlich „vielfältiges Lob über die neuen fahrgastfreundlichen und leisen Busse“. Wie berichtet, sind dieser kürzer, bieten aber einen einfacheren Einstieg, kostenloses WLAN, Handyladestationen und Anzeigen über den Linienverlauf, wobei Letztere offenbar noch etwas Anlaufschwierigkeiten haben. Außerdem sind sie elektronisch so mit den Straßenbahnen und Zügen gekoppelt, dass Fahrgästen nicht immer wieder der Anschluss vor der Nase wegfährt. Auch die sowie die neuen Haltestellen Herrgottsruh und Fichtepark seien positiv gesehen worden.

So fahren die AVV-Busse an Silvester

Noch ein Blick voraus: An Silvester gilt im gesamten AVV bis 23 Uhr der Samstagsfahrplan; danach fahren die Silvester-Nachtexpresslinien. Die Nachtlinien der Stadtwerke Augsburg fahren ab Königsplatz von 0.30 Uhr an halbstündlich; letzte Abfahrt ist um 4 Uhr. Für den Silvester-Nachtexpress gilt der reguläre AVV-Fahrpreis.

Das sind die AVV-Tarife in Friedberg

Alle Fahrten innerhalb Friedbergs – dazu zählen ausdrücklich auch die Ortsteile – sind als Kurzstrecke erhältlich. Das bedeutet konkret: Eine Fahrt kostet 1,25 Euro und ein Jahresabo täglich 90 Cent.

Mehr Infos über das neue Stadtbuskunzept lesen Sie hier: So fahren die Busse in Friedberg

und hier: Friedbergs neues Buskonzept stellt nicht alle Bürger zufrieden

