Bauern in Aichach-Friedberg haben eine Spargelsaison erlebt, wie keine zuvor

Die Bauern im Kreis Aichach-Friedberg sind trotz Corona zufrieden. Wie sie die Saison bewerten und was sie zum Erntestopp bei Lohner sagen.

Von Marlene Weyerer

Am Ende ist es doch besser gelaufen als am Anfang befürchtet. So fasst Manfred Losinger aus Wulfertshausen seine Spargelsaison zusammen. „Es kommen auch wieder bessere Jahre“, fügt er hinzu. Aber angesichts der Situation sei er sehr zufrieden. Am Anfang der Saison sah es denkbar schlecht für die Spargelernte aus.

Fehlende Erntehelfer, weniger Umsatz wegen geschlossener Restaurants und verschärfte Auflagen waren nur einige der Sorgen, von denen viele Landwirte berichteten. „Unsere eigene Gaststätte ist weiterhin geschlossen“, berichtet Losinger. „Trotzdem haben wir relativ viel Spargel verkauft.

Viele Kunden haben mehr für den Privatbedarf mitgenommen. Das hat sich angefühlt wie ein Zusammenrücken“, freut er sich. Bis auf zwei Erntehelfer habe er auch alle sonst üblichen Arbeiter beschäftigen können und die Ernte konnte gut gestemmt werden. Er wird in den kommenden Tagen die diesjährige Ernte beenden.

Der Verkauf in Obergriesbach ist konstant geblieben

Auch der Spargelhof Lunz in Obergriesbach beendet in den nächsten Tagen die Saison. Denn es bleibt nicht mehr viel zu ernten übrig. Wolfgang Lunz sagt, er habe nicht weniger verkauft als in den Vorjahren. „Wir waren an Wochenenden häufig ausverkauft“, erzählt er.

Die Kundschaft hat laut Lunz noch einmal zugenommen, nachdem die Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen wegen positiv auf Covid-19 getesteter Erntehelfer die Saison vorzeitig beendet musste. Aber das sei bei Weitem nicht der einzige Grund. „Die Leute sind viel mehr zuhause und essen daheim viel mehr Spargel.“

Die meisten Spargelbauern möchten sich auf die Frage, ob sich das frühe Saisonende bei Lohner bei ihnen bemerkbar macht, nicht äußern. Da Lohner zahlreiche Verkaufsstände hat und auch Supermärkte belifert, überschneide sich der Kundenkreis nicht, meint einer.

Spargelhöfe in Aichach-Friedberg: Landwirte halten sich an Maßnahmen

Klaus Mahl von Mahls Obsthof in Adelzhausen sagt, die Gefahr Corona-Fälle unter eigenen Erntehelfern zu haben, sei immer da. „Jeder hofft nur, dass man nicht diese Probleme kriegt.“ Die Landwirte hielten sich an die Maßnahmen. Laut Gesundheitsamt Aichach-Friedberg hat Lohner alle Empfehlungen umgesetzt und war sehr kooperativ.

Aber es brauche nun einmal Arbeiter auf dem Feld, Homeoffice sei in der Landwirtschaft keine Möglichkeit. „Da kann doch dann keiner was dafür“, sagt Mahl.

Bei ihm sei die Spargelsaison allgemein nicht schlecht gelaufen. „Es funktioniert anders als die anderen Jahre, aber es funktioniert auch.“ Sein Kerngeschäft sind eher Erdbeeren und Himbeeren, bei denen die Erntezeit noch lange nicht vorbei ist. Mahl hofft, dass auch diese Zeit gut vorbeigeht.

