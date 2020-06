12:12 Uhr

Beim Abbiegen auf die B300 kracht es in Friedberg

An der B300 kommt es zu einem Auffahrunfall.

Eine Autofahrerin muss beim Abbiegen nochmal bremsen. Die Fahrerin merkt es zu spät.

Von der Augsburger Straße in Friedberg wollte eine Autofahrerin am Samstag, gegen 13.30 Uhr, nach rechts in die B 300 abbiegen. Sie musste jedoch wegen eines von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Fahrzeugs nochmal anhalten.

Unfall auf B300 in Friedberg: 7500 Euro Schaden

Laut Polizei erkannte dies die nachfolgende Fahrzeugführerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro. (AZ)

