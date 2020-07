12:00 Uhr

Beschädigte Fensterscheiben in Steinach

In Steinach beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr eine Fensterscheibe in Steinach. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, verursachte der Täter an dem Anwesen in der Unterdorfstraße einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

