vor 17 Min.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Der Test fiel eindeutig aus: Über 2 Promille am Steuer.

Über 2 Promille zeigte der Alkoholtest bei einer Verkehrskontrolle. Da ist der Lappen weg - sofern man überhaupt einen hat.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Laimeringer Straße hat die Polizei am Pfingstsonntag gegen 19.40 Uhr einen 25- Jährigen mit seinem PKW angehalten. Da die Beamten bei ihm erheblichen Alkoholgeruch feststellten, bot ihm die Streife einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert jenseits von 2 Promille weshalb die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein konnte laut Polizei nicht sichergestellt werden, da der Mann gar keinen besaß. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.